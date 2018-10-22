Bu kıraathanede çay simit ücretsiz

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Millet Kıraathanesi'nde çay, kahve ve simit ücretsiz ikram ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathanesi' Kahramanmaraş'ta 4 yıldır hizmet veriyor. Binlerce kitabın yanı sıra internet hizmeti sunulan mekanda, çay, kahve ve simit ücretsiz olarak Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından konuklara ikram ediliyor.

Mini kütüphanede yer alan kıraathanede özellikle ilkokul öğrencileri boş zamanlarında kitap okurken, vatandaşlar söyleşilere katılıp vakit geçiriyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kıraathanenin 4 yıldır hizmet verdiğini belirterek, "Gençlerimiz, öğrencilerimiz ve orta yaşlı vatandaşlarımız ile emeklilerimiz bu kıraathaneden istifade etmektedirler. Buradaki tüm imkanlarımızı biz belediye olarak ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Amacımız vatandaşlarımızın kitap okumasına imkan sağlamaktır” diye konuştu.