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13 Temmuz 2018 10:29

Bulgur kaynatma sezonu başladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulgur kaynatma sezonu başladı.

Bulgur kaynatma sezonu başladı

13 Temmuz 2018 10:29


Bulgur kaynatma sezonu haziran ayı sonlarında temmuz ayı başlarında başlayıp eylül ayı sonlarına kadar devam ediyor. Bu amaçla en çok iri ve sert taneli, protein oranı yüksek buğday taneleri tercih ediliyor.


Buğday taneleri sabahın erken saatlerinde iyice yıkanıyor, yıkanan buğdaylar, daha sonra içi kalaylı büyük bakır kazanlarda meşe ve çam odunu ateşinde kaynatılıyor. Yenebilecek duruma gelecek kadar kaynatılan buğday daha sonra serilmek için kova ve büyük bakraçlara konularak dışarı çıkarılıyor. Genellikle buğday sermek için geniş toprak damlar veya düzlük alanlar kullanılıyor.


"Hedik" de denilen haşlanmış buğday, büyük kilimler ve çarşaflar üzerine serilerek kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından çuvallara doldurulan kaynatılmış buğdaylar değirmende çeşitli büyüklüklerde öğütülerek köftelik ve pilavlık bulgur haline getiriliyor.




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