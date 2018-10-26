Büyük hediye 16 Kasım'da sahibini bulacak

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin bitmesine sayılı günler kalan sıfır kilometre otomobil kampanyasında kazanan 16 Kasım Cuma günü belli olacak.

9 Temmuz'da başlayan sıfır kilometre otomobil kampanyasında AVM'ye gelen ziyaretçiler, giyimden kozmetiğe, elektronik eşyadan mücevherata kadar yaptıkları her 150 TL ve üzerindeki alışverişlerle sıfır kilometre otomobile sahip olma şansı kazanıyor. Ziyaretçiler, önce AVM'nin Danışma Biriminde ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club üyelik formunu doldurup, daha sonra alışveriş faturalarını vererek, karşılığında çekiliş kuponu alıyor.

Ziyaretçilerden birisinin sahibi olacağı son model otomobil kampanyası, 6 Kasım'a kadar sürecek. Otomobilin talihlisi, 16 Kasım Cuma günü saat 13.00'da AVM'nin etkinlik alanında Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Çekilişe, ziyaretçiler de katılabilecek.