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31 Ağustos 2018 15:41

Büyükşehir Belediye sporcu yetiştirmeye devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından il geneli çeşitli noktalarda faaliyet gösteren spor okulları sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye sporcu yetiştirmeye devam ediyor

31 Ağustos 2018 15:41


Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, özellikle ata sporları dalında güreş, yaz spor okulları kapsamında futbol, basketbol ve yüzme gibi eğitim merkezlerinden milli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.


Büyükşehir Belediyesi, masa tenisi, satranç, tenis ve bayanlara yönelik step, aerobik, fitnes, pilates kursları yıl boyunca devam ettiği öğrenildi.


Türkiye Flyboard Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar Oyunlar Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, TİKA ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile 2 gün süren Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Sempozyumu da düzenleyen spor alanında etkinlik yaptığı belirtildi.


Off-Road Yarışları gibi etkinliklerle sporcuları teşvik etmeye devam ettiği öğrenildi.


Göreve geldiğinde hedefini, belirli bir spor kültürü oluşturarak, şehri sporcu fabrikası haline getirmek olarak açıklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Kısa süre içerisinde Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular yetiştirerek, ay yıldızlı al bayrağı dünyanın her yerinde dalgalandırdık. Kahramanmaraş’ı tekrar şampiyonlar şehri yapmak için çalışıyoruz” dedi.




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