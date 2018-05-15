Büyükşehir’den sıfır atık atağı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, projeye destek vermek ve Kahramanmaraş’ta sıfır atık oluşturmak maksadıyla bir uygulama başlattı.

Proje kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından tüm büyükşehir hizmet binalarında uygulanmaya başlandı.

Projeye özel geri dönüşüm kutularını yerleştiren ekipler, "her atık çöp değildir" diyerek uygulamaya devam ediyor.

Cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri dönüştürülemeyen bölümlerinden oluşan kutuları birimlere dağıtan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi burada toplanan atıkları da özel lisanslı firmalara teslim ederek geri dönüşümünü sağlayıp, ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra okullarda verilen seminerlerle de projeye katkı sunuyor.