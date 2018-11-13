Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce 10 gün önce çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Götürler adına kayıtlı 44 ES 430 plakalı otomobil, 10 gün önce gece geç saatlerde Kümbet Mahallesi'nde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Götürler, otomobilini park ettiği yerde göremeyince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak aracı çaldığı iddia edilen şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Aracın plakası, emniyetin MOBESE sistemine de ‘çalıntı' olarak girilirken, çevre ilçelere de bu konuda bilgi aktarıldı. Polisin 10 gündür her yerde aradığı otomobilin, Güneşli Mahallesi Asker Sokak üzerinde park halinde bulunduğu bilgisi geldi. Hemen olay yerine giden polis ekipleri, aracın 10 gün önce çalınan Ramazan Götürler'e ait otomobil olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi ve diğer delillerle ilgili olarak çalışma yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

10 gün sonra otomobiline kavuşan Ramazan Götürler ise büyük sevinç yaşadı.