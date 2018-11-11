İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cani damat tutuklandı

Kahramanmaraş’ta boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren Ramazan Akpınar (27), cinayet büroda yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren Ramazan Akpınar (27), cinayet büroda yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.


Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9'uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana gelen olayda Ramazan Akpınar, boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Sibel Akpınar (24), Ali Çiftçi (58) ile Pakize Çiftçi'nin cinayet zanlısı polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltında cinayet büro ekiplerinin işlemlerinin ardından Ramazan Akpınar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.


Cezaevine sevk edilen cinayet zanlısı Ramazan Akpınar, sağlık raporu için getirildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


KSÜ Tıp Fakültesinde otopsi işlemleri tamamlanan Sibel Akpınar, babası Ali Çiftçi ile annesi Pakize Çiftçi'nin yarın defin edilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.