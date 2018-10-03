Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 katlı evinin çatısından dengesini kaybederek düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kümbet Mahallesi, Avcı Sokak'ta meydana gelen olayda, 79 yaşındaki Hasan Derinyer, oturduğu 2 katlı evin çatısına çıktı. Çatı üzerinde tamirat yapan yaşlı adam, bir anda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten beton zemine kafa üstü düştü. Derinyer'in düştüğünü gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan yaşlı adam, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Derinyer'in cansız bedeni, morga konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.