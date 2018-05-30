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30 Mayıs 2018 17:38

Cephanelik gibi ev

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Cephanelik gibi ev

30 Mayıs 2018 17:38


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmada, Yiğitler Mahallesi’nde ikamet eden O.E. ve T.E’nin evlerinde arama yaptı. Aramada, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca, 8 adet kaleşnikof tüfeklere ait şarjör, bin 468 adet kaleşnikof fişeği, 27 adet tabanca şarjörü, 180 adet tabanca fişeği, 41 adet ses fişeği, 4 adet piyade tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 110 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan O.E. ve T.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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