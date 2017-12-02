Ceyhan Nehri’nde toplu balık ölümleri yaşandı

Su yüzeyine vuran irili ufaklı yüzlerce balığı gören vatandaşlar ise, durumu katliam olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğin ve balık ölümlerinin ise Şeker Fabrikası’ndan bırakılan atıklar nedeniyle oluştuğunu iddia etti.

Ceyhan Nehri’nde tarih tekerrür etti. Daha önceki yıllarda da aynı durumun yaşandığı Ceyhan Nehri’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı toplu balık ölümleri meydana geldi. Ceyhan Nehri’ndeki suyun rengi bulanıklaşırken, oksijensiz kalan balıklar ise su yüzeyine vurdu. Balık ölümleri, nehrin şehir içinde kalan bölümünün tamamına yakınında yaşandı. Ölü ve ölmek üzere olan balıkların su yüzeyinde olduğunu gören vatandaşlar ise, köprülere akın etti. Balıkların zehirli olabileceğini göz ardı eden vatandaşlar, suya girerek ya da ellerindeki filelerle sudan balık topladı. Su yüzeyinde, çoğunluğu alabalık olmak üzere irili ufaklı yüzlerce balık bulunurken, olan biteni izleyen vatandaşlar ise, yaşananlara isyan etti.

Balık ölümlerinin Ceyhan Nehri’nde bir ilk olmadığını kaydeden vatandaşlar, “Bu balıkların ölüm nedeni kireç. Kireç, suyun içindeki oksijeni yok eder. Balıklar da oksijensiz kalarak ölürler. Kireç de Elbistan Şeker Fabrikası’ndan Ceyhan Nehrine karışmış olabilir. Çünkü orada Şeker Fabrikası’ndan başka yerde kireç yok. Acilen önlem alınması lazım. Bu nehirde bir tane canlı kalmaz. Şeker Fabrikası’ndaki kireç havuzu kontrol edilmeli” diye konuştular.

“Bundan daha büyük katliam olmaz” ifadesini kullanan vatandaşlar, “Kaç senedir Ceyhan Nehri’nde balık avlanmıyor. Yazık günah” dediler.

Öte yandan, Ceyhan Nehri’nde yaşanan balık ölümleri üzerine harekete geçen yetkililerin, sudan ve balıklardan numuneler aldığı bildirildi. Balık ölümlerinin nedeninin, laboratuvarda yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.