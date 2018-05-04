Cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği polis ekipleri, 6 hırsızlık ve 5 konut dokunulmazlığı suçlarından 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ayhan S.’nin İskenderun Açık Cezaevi’nden firar ederek Kahramanmaraş’a geldiğini belirledi. Ekipler yaptıkları çalışma ve takip sonucu Ayhan S.’yi Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi’nde bir sokakta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan S. cezaevine teslim edildi.