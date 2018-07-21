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21 Temmuz 2018 13:41

CHP’li Ali Öztunç: "Bedelli askerler Kahramanmaraş’ta eğitilsin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bedelli askerlik eğitiminin Kahramanmaraş’ta verilmesini istedi.

CHP’li Ali Öztunç:

21 Temmuz 2018 13:41


Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen Öztunç, Türkiye’nin profesyonel askerliğe geçmesi gerektiğini, bedelli askerlikten elde edilecek gelirin ise şehit yakınları ve erlere harcanması gerektiğini söyledi. 28 gün temel askerlik eğitiminin Kahramanmaraş’taki kışlada verilmesini isteyen Ali Öztunç, kent ekonomisi için büyük kazanım olacağını söyledi.


Öztunç, "Ben bedelli askerliğe karşı bir insan değilim, bedelli askerlik olabilir, olmaz diye bir şey yok. Artık profesyonel askerlerimiz olmalı, bu kapsamda da bedelli askerlik gelmeli. Bedelli askerlikte ciddi bir para toplanılacak. Bu para ne yapılacak? Ben bu paranın büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını öneriyorum. Ev olmayanlara ev alınsın, paranın kalan kısmı ise erlere dağıtılsın. Onların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. 28 gün temel askerlik eğitimi verilecek. Bu da aslında yanlış bana göre, hem adamdan para alıyorsun, hem de diyorsun, ‘gel 28 gün askerlik yap.’ Bunların çoğu çalışan insan. Çalıştığı yerden izin alamayacak alsa bile yıllık izni bitecek. Ama eğer bu 28 gün eğitim verilecekse, benim hükümete bir çağrım var. AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerine özel ricam var. Gelin bu askerler eğitimi Kahramanmaraş’ta alsın. 500 bin askerin buraya geldiğini düşünsenize bedelli askerlik için. Aileleri gelecek bu insanların ve kent ekonomisine çok büyük katkısı olacak. Bir süreliğine de olsa esnaflarımız ekmek kazanır. Ben 28 gün temel askerlik eğitiminin Kahramanmaraş kışlasında verilmesini istiyorum" dedi.




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