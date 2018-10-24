Çiftlik inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çiftlik inşaatında çalışırken yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Kurt Sokak'ta bulunan besi çiftliği inşaatında çalışan Selçuk Söğütlü (32) dengesini kaybedince yaklaşık 5 metre yüksekten düşerek yaralandı. Söğütlü'nün yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis' ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaralı işçi kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen Söğütlü'nün acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Söğütlü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.