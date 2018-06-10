Çiftlikteki yem deposu alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin yem deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, bir anda yem deposunun tamamını kapladı.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına, 4 araç ve 10 personel ile 2 saat boyunca müdahale etti.

Uzun uğraşlarla söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yangında zarar gören 2 binden fazla saman ve yem balyası kullanılamaz hale geldi.