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31 Ağustos 2018 20:34

Cips paketinde bonzai ele geçirildi

İstanbul’dan Kahramanmaraş Elbistan’a cips paketine gizlenmiş şekilde bonzai getirmek isteyen 2 kişi, polis ekiplerince bindikleri otobüste yakalandı.

Cips paketinde bonzai ele geçirildi

31 Ağustos 2018 20:34


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (Narko-Tim) görevlileri, İstanbul’dan Elbistan’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bu konudaki araştırmayı derinleştiren KOM ve Narko-Tim görevlileri, S.A. ve H.E. isimli şahsın bindiği otobüsü takibe aldı. Polisi atlatma çabası boşa çıkan şüpheliler, Göksun ilçesinde otobüsten indikleri sırada KOM ve Narko-Tim ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.’nın çantasında arama yapan ekipler, cips paketi içine saklanmış 86 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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