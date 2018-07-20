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20 Temmuz 2018 14:24

Çocuklar Lego Festivali’nde buluştu

Kahramanmaraş’ta çocuklar Lego Festivali’nde buluştu.

Çocuklar Lego Festivali’nde buluştu

20 Temmuz 2018 14:24


Yaklaşık 60 yıldan fazladır üretilen ve sürekli kendini yenileyerek, modern çağın en popüler ve vazgeçilmez oyuncaklarından olan legolar, Kahramanmaraşlı çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.


Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki Lego Festivali’ne aileleriyle gelen çocuklar, birbirinden farklı Lego konseptlerinin yer aldığı etkinlik alanında hem eğleniyor, hem de takım çalışması, hayal güçlerini ve problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.


Dev Lego heykelleri ve küçüklü-büyüklü legolardan yapılan birbirinden ilginç oyuncakların eşlik ettiği festival, 24 Temmuz’a kadar her gün 12.00 ve 19.00 saatleri arasında gerçekleşiyor




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