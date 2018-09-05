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05 Eylül 2018 10:37

Çocuklar Şeker Köy’de buluşacak

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, küçük ziyaretçilerini yaz tatilinin son günlerinde Şeker Köy etkinliğinde buluşturacak.

Çocuklar Şeker Köy’de buluşacak

05 Eylül 2018 10:37


Alışveriş merkezinin 4-12 yaş arasındaki minik ziyaretçileri, Şeker Köy’ün dev lolipopları, şekerden evleri ve dev dondurmalarıyla, masalsı bir eğlencenin tadını çıkarıp, birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyelerle keyifli zamanlar geçirip, tatil anılarını zenginleştirecek.


Eğlenceli olduğu kadar heyecan verici etkinliğine katılacak çocuklar, 10 Eylül’de başlayacak olan ve 16 Eylül Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerden hafta boyunca saat 14.00 ile 19.00 saatleri arasında yararlanabilecek. Ücretsiz Şeker Köy etkinliğine katılım için, ebeveynlerin Piazza Club başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.




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