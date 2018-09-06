Çocukları için organik oyuncak üretiyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik devam eden kursa katılan ev hanımları hem el becerisini geliştiriyor, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Kurslara ilişkin bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye çapında birincilik ödülü almıştı bu projemiz Sosyal Belediyecilik alanında Cumhurbaşkanımızın elinden Büyükşehir Belediye Başkanımız bir ödüle layık görüldü. Bu projemizi biz devam ettiriyoruz yine her yıl olduğu gibi gördüğünüz üzere hem çocuklara hitap ediyoruz hem ev hanımlarına hitap ediyoruz. Bu projemizle birlikte burada yaklaşık 20 kadınımız iş kur üzerinden desteklenmiş oluyor aynı zamanda yani burada hem bu mesleği öğreniyorlar ahşap oyuncak yapmayı öğreniyorlar hem de iş kurun desteğiyle günlük yevmiyelerini alıyorlar bir nebze olsun aile bütçesine katkı da bulunmuş oluyoruz. Kurslarımızın sonuna geldik ama buradan ilan etmek istiyorum yeni kurslarımız açılacak mutlaka katılmalarını tavsiye ederim eğlenceli bir kurs ortamımızı gördünüz güzel bir kurs sıkıcı bir iş değil. Gayet eğlenceli çocuklarımıza oyuncak üretiyoruz” dedi.

“Oyuncaklar tamamen organik”

Daire Başkanı Taşkıran, bir yandan oyuncak üretirlerken diğer yandan da çocukların sağlığını da düşündüklerini ifade ederek, “Bu oyuncaklarımızın en önemli özelliğinden biride su bazlı olması doğal olması tamamen organik olması arkadaşlarımız gayet başarılı bir şekilde kurslarını tamamlayacaklar sertifikalarını alacaklar. Bir sonraki dönemde yeni hanımlarımızla kurslarımıza devam edeceğiz. Aslında ahşap oyuncak çok önemli bir sektör yani bildiğiniz üzere ailelerimiz daha böyle doğal oyuncaklar almak istiyoruz çocuklarımıza. Bizde bunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu gördük. Yani ciddi manada ahşap oyuncak talep eden satın almak isteyen insanlar oldu. Fuarlarımızda olsun büyük organizasyonlarda olsun biz mutlaka bir ahşap oyuncak standı açıyoruz ve ailelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine onlar için bir mekân ayarlıyoruz şuan Kahramanmaraşlı bir ahşap oyuncak dükkânı oluşturmaya çalışıyoruz hanımlarımız yaptığı oyuncakları orada satabilsinler aile bütçelerine katkı da bulunabilsinler diye dediğim üzere ciddi bir sektör özellikle bu konuda burada eğitim alan hanımlarımız kendilerini geliştirip gruplar halinde atölye açabilirler. Güzel bir eğitim alıyorlar çünkü burada çünkü buna ihtiyaç var ailelerin ihtiyacı var çocukların ihtiyacı var doğal oyuncaklarla oynamaya ihtiyaçları var ilerletebildikleri sürece bence ciddi bir kazanç olacağına da inanıyorum” diye konuştu.

Projenin uygulama bazında Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Daire Başkanı Taşkıran sözlerini şöyle tamamladı:

“Biliyorsunuz bu proje sodes kaynaklı destekli bir projeydi ve sosyal belediyecilik anlamında Türkiye birinciliği ödülünü aldı.Bu projenin bu denli ses getirmesi diğer Belediyelere de örnek oldu ve oradan gelip incelemelerde bulundular neler yaptığımızı gördüler. Çünkü Türkiye’de kadınlarımızın bu gördüğünüz büyük makinelerde hızar makinasında torna da oturup oyuncak yaptığı başka bir proje yok bu sebeple kadınlarımız için güzel bir istihdam vesilesi ve dediğim üzere bir ihtiyaç oyuncak doğal oyuncak bir ihtiyaç ailelerin çok fazla rehavet ettiği bir ihtiyaç bu sebeple hem kadınlarımızın burada meslek öğrenmesine fayda sağlıyoruz hem bir araya gelerek sosyalleşmelerine fayda sağlıyoruz hem de aile bütçelerine katkıda bulunmasına fayda sağlıyoruz bence çok güzel bir proje devamını da hanımlarımızın talebi üzerine de getireceğiz Allahın izni ile kursumuz bitmek üzere bundan sonra Eylül ayının sonunda yeniden kurs ilanına çıkıcağız hanımlarımızın mutlaka gelip başvuru yapmalarını talep ediyorum istiyorum bu güzel ortamı görmelerini hatta çocuklarıyla birlikte gelip katılıp hem kurs almalarını hem de çocuklarının bu oyuncaklarla oynamalarını sağlamaları bizim için çok önemli katılan bütün hanımlarımıza teşekkür ediyorum güzel bir dönem geçirdik bundan sonrada inşallah yeni kurslarla yeni kursiyerlerle devam edeceğiz.”