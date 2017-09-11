Çocukları teknolojinin zararlarından geleneksel oyunlarla koruyorlar

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beyazıtlı Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikte, çelik-çomak, ip atlama, gülle ve deleme gibi oyunlarla 7’den 70’e herkes eğlenme fırsatı buluyor.

Bu yıl Albayrak İlkokulu bahçesinde toplanan mahalle sakinleri, ilk önce tek bir masa etrafında bir araya gelerek sohbet ediyor. Sohbetlerin ve ikramların ardından harekete geçen aileler, makam ve mevkilerini unutarak oyuna dahil oluyor.

Geleneksel oyun etkinliğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, “Mahallemizde bu gibi oyunların yaşatılarak, aynı zamanda kendi aramızdaki yakınlıkları perçinlenmesi bakımından böylesi güzel toplantıya dahil olduk. Geleneksel oyunlarımızın canlı tutulmasıyla birlikte gelen komşuluk münasebetlerimizin biraz daha yakınlaştırılması ve eski dostlukların arkadaşlıkların hatırlanması bakımdan güzel şeyler bunlar” dedi.

“Amacımız çocuklarımızı teknolojinin zararlarından arındırmak”

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren mahalle sakinlerinden Hikmet Ercan, “40-50 yıl önce oynadığımız oyunlar. İp atlama, çıngılım çıktı, çodurum eşek gibi aklımıza gelen oyunları hatırlamak istiyoruz. Tekrar ilerleyen yaşımıza rağmen yaşamak istiyoruz. Biz mümkün olduğu kadar çocuklarımızı bilgisayar, internetten, telefondan ve tabletlerden arındırmak istiyoruz. Ama bu iş topluluk olarak yapılabilir. Bunu okullarda ve kurslarda her yerde bu işin önüne geçmemiz lazım. Yoksa şu an 20 yaşındaki bir genç 15 yıl sonra bomboş olacak” dedi.

Etkinlik sayesinde çocukluk arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade eden Ali Avgın ise, “Mahalle sakinleri olarak yılda bir defa olsun bir araya geliyoruz. Burada günümüzün çocuklarıyla 50 yıl öncesinin ağırmış saçlı kıdemli çocukları bir araya geliyor. Birlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı oynuyoruz. Bu etkinlikler sayesinde çocukluk arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yeniden tanışıyoruz” diye konuştu.

Beyazıtlı Mahallesi Derneği Başkanı Osman Doğruluk ise, “Birkaç yıldır bir araya gelerek çalışıyoruz. Hem eski günleri hem de çocuklukta oynanan oyunları hatırlıyoruz. Geçmişe bir dönüş ve hatırat bir şekilde devam ediyoruz. Umuyoruz ki, bu etkinliklerimiz ses getirir ve memleketimiz bu konuya eğilirler” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklar da, geleneksel oyunların daha güzel ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, bu oyunlar sayesinde sokağa indiklerini söylediler.

Zaman zaman küçük kazaların da yaşandığı etkinlik, çocuk saati olan akşam ezanında sona erdi.