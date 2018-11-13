Çocuklarını alamayınca katliam yapmış

Kahramanmaraş'ta eşi, kayınbabası ve kayınvalidesini çocuklarının gözü önünde öldüren kocanın, eşini 16 yaşında kaçırdığı, o günden sonra sürekli şiddet uyguladığı, 1.5 ay önce de kuma getirdiği, bu yüzden eşinin çocuklarını alıp evini terk ettiği, zanlının çocuklarını alamayınca katliam yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9'uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında 11 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akpınar (27) boşanma aşamasında olan ve baba evine sığınan eşi Sibel Akpınar'ın (24) evine sabah erken saatlerde 850 liraya satın aldığı av tüfeğiyle geldi. Bir süre kapıda bekleyen zanlı kapıyı birisinin açmasını bekledi. Saat 06.00'da kapıyı kayınbabası Ali Çiftçi (58) açınca ateş ederek onu vurup içeri girdi. Kapıyı kilitleyen Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi (56) vurdu. Sesler üzerine Sibel Akpınar ile 7, diğeri 2 ve 1 yaşındaki çocuğu uyandı. Sibel Akpınar iki ufak çocuğunu kucağına alarak koridora çıktığında eşini av tüfeğiyle birlikte gördü. Zanlı eşinin kucağından çocukları aldıktan sonra av tüfeğiyle onu da vurduktan sonra 155 polis imdat hattını arayarak "Ben eşimi, kayınvalidemi ve kayınbabamı öldürdüm" diyerek evin adresini verdi. Polis olay yerine geldiğinde kapı kapalı olduğu için önce içeri giremedi. Zanlı polisin geldiğini fark edince kapıyı açıp teslim oldu.

Polis, dehşeti yaşayan 3 çocuğu alıp çocuk şube müdürlüğüne teslim etti. Zanlı ise emniyete götürülerek ifadesinin alınmasını ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Hayatını kaybeden 3 kişi ise dün cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Öldürülen kadının hikayesi yürek burktu

Sibel Akpınar'ın mahalleden tanıştığı Ramazan Akpınar ile 16 yaşında ailesi izin vermemesine rağmen aşık olduğu için kaçtığı öğrenildi. 2009 yılında Akpınar'a kaçtığı için ailesi yaşı küçük olduğundan şikayetçi oldu. Bu nedenle polis Akpınar ve kızı bulup işlem yaptı. Akpınar hakkında reşit olmayan kızla cinsel ilişkiye girmekten işlem başlatıldı. Ancak Sibel Akpınar ailesi şikayetçi olmasına rağmen "Sevdiğim için kaçtım kimseden şikayetçi değilim" diye ifade verdi. Bu sırada Ramazan Akpınar kaçtı. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Akpınar bulununca da intihar girişiminde bulundu. Bir süre sonra Sibel Akpınar ailesini ikna ederek şikayetinden vazgeçirdi. Ramazan Akpınar ile Sibel Akpınar yaşı 18 olunca da iki yıl sonra nikah yaparak evlendi.

Resmi nikahtan sonra sürekli dayak

Akpınar resmi nikah yapıldıktan sonra Sibel Akpınar'ı darp etmeye başladı. Akpınar çiftinin bu arada 3 çocuğu oldu. Zanlı Akpınar buna rağmen eşine kötü muamele yapmaya devam etti. Bir süre sonrada eve bir kadın getirdi. Bir yıl önce Sibel Akpınar eşi eve kadın getirdiği için çocuklarını da alıp evi terk edip baba evine gitti. Ancak zanlı Akpınar, eşine yalvararak bir daha şiddet uygulamayacağını kadın getirmeyeceğini söyledi. Sibel Akpınar çocukları için zanlı Akpınar'a bir son şans daha vererek evine döndü.

Yine kuma getirdi yine darp etti

Bir süre evliliklerinde sorun olmazken 1.5 ay önce zanlı Akpınar sosyal medyadan Manisa'dan tanıştığı S.B.'yi bekar olduğunu söyleyerek kandırıp Kahramanmaraş'a getirdi. Kadını evine getirip eşiyle tanıştırıp "bundan sonra birlikte yaşayacağız ikiniz de benim eşim olacaksınız" dedi. S.B. evli ve çocuğu olduğu için bunu kabul etmek istemedi ancak zanlı Akpınar tehdit etti. Sibel Akpınar da bu durumu kabullenmek istemedi ancak zanlı Akpınar onu da tehdit edip darp etti. İki kadın, Akpınar ile birlikte evde yaşamaya başladı. Ancak zanlı Akpınar iki kadına da kötü davranıp şiddet uygulamaya başladı. Akpınar'ın, iki kadın da bu durumdan şikayetçi olmak isteyince "elimde cinsel içerikli görüntünüz var bunu sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

3 ay uzaklaştırma aldı katliam yaptı

4 Kasım günü iki kadın da yaşadığı şiddete dayanamayarak tehditleri de göze alarak zanlı Akpınar ile tartıştı. Bunun üzerine zanlı Akpınar yine iki kadını ve çocuklarını darp etti. Bu kez sessiz kalmayan iki kadın da polise giderek zanlı Akpınar'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis sığınma evine gitmek isteyen S.B.'yi sığınma evine, babasının evine gitmek isteyen Sibel Akpınar'ı ise baba evine götürdü. Savcılık zanlı koca hakkında ise 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. Bu karara rağmen zanlı koca rahat durmayarak eşine tehdit mesajları atmaya başladı. Kadın boşanma davası açacağını da söyleyince çocuklarını isteyerek onları alamaması durumunda herkesi öldüreceğini söyledi.

15 suç kaydı var

Zanlı 11 Kasım günü de 850 liraya aldığı av tüfeğiyle kayınbabasının evine giderek önce kayınbabasını, sonra kayınvalidesini daha sonra da çocuklarının gözü önünde eşini öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu. Zanlının başta kötü muamele, konut dokunulmazlığının ihlali, intihara teşebbüs, küçük yaştaki kızla cinsel ilişkiye girmek olmak üzere 15 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, zanlının ifadesinde eşiyle eve kuma getirdiği kadının ilişki yaşadığını söyleyerek yıllarca şiddet uyguladığı, kötü davranıp en sonunda da öldürdüğü, eşine leke sürmeye çalıştığı tespit edildi.