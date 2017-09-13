Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş standını gezdi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca gerçekleştirilen Belediyelerde Sosyal Politikalar Proje Yarışması kapsamında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda belediyeler yarışmaya katıldıkları proje ile alakalı stant açtı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi Projesi ile alakalı standı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, standa yer alan ürünleri inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Basın Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Genel Sekreter Züver Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a standa yer alan ürünleri tanıttılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi Projesi” ile Türkiye birincisi seçilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.