Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 22:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş standını gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda açılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Standını gezerek ürünleri tek tek inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş standını gezdi

13 Eylül 2017 22:36


AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca gerçekleştirilen Belediyelerde Sosyal Politikalar Proje Yarışması kapsamında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda belediyeler yarışmaya katıldıkları proje ile alakalı stant açtı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi Projesi ile alakalı standı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, standa yer alan ürünleri inceledi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Basın Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Genel Sekreter Züver Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a standa yer alan ürünleri tanıttılar.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi Projesi” ile Türkiye birincisi seçilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç