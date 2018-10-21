Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kahramanmaraş'ta Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş'ta bu yıl 5.'si düzenlenen Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek okurları için kitaplarını imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kahramanmaraş'ta bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarını Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç birlikte ziyaret edip okurlarla sohbet etti. Kitap fuarında yaptığı incelemenin ardından konuşan Kalın, “Bu dijital çağda her şeyin anlık üretilip anlık tüketildiği bir çağda okuma kültürünün eş zamanlı olarak güçlenerek devam etmesi büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi olarak kurma faaliyetlerine başlamış bulunuyoruz. Ama büyük kütüphaneler yapıp kitapları oraya koymak değil amaç. Amaç okuyucu kültürünü okuma kültürünü güçlendirmek. Kitabı herkesin ulaşabileceği hale getirmek. 10-20 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman Türkiye'deki yayıncılığının hem nicelik hem nitelik olarak ta ciddi bir sıçrama geçirdiğini ifade edebiliriz. Eskiden Türkiye'de 5 bin kitap bakılırken bu rakam günümüzde 7 kat artmış durumda. Çok fazla farklı alanlarda felsefeden, tarihe, siyasi araştırmalardan dini araştırmalara çok ciddi ve canlı yayın hayatımız var. Üniversitelerimizin sayısı ve gençlerimizin sayısı artıyor. Tabi gençlerimizi gelecek hazırlarken de mutlaka bunun sağlam bir okuma kültürünün üzerine bina edilmesi ayrı bir öne taşıyor. Bu açıdan bu kitap fuarlarının çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve fırsat sağladığını ifade etmek istiyorum. Burada sadece okurlar değil, yazarlar, şairler, edebiyatçılar bir araya geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, kendisini tarafından kaleme alınan kitapları imzalamasının ardından Kahramanmaraş'tan ayrıldı.