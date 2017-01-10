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10 Ocak 2017 23:04

DAEŞ’ten kaçan Türkmenler Kahramanmaraş’taki konteyner kente yerleştiriliyor

DAEŞ’ten kaçan Türkmenler Kahramanmaraş’taki konteyner kente yerleştiriliyor

10 Ocak 2017 23:04

Irak’ın Musul ve Telafer bölgelerinde DAEŞ’in saldırıları üzerine ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan yaklaşık 5 bin Türkmen, Kahramanmaraş’ta geçen ay faaliyete geçen konteyner kente yerleştiriliyor.
Irak’ın Musul ve Telafer bölgelerinde DAEŞ ile ile Haşdi Şabi’nin saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmenler, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki çadır kente yerleştirilmişti. Türkmenlerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Kahramanmaraş’taki konteyner kente taşınması için çalışmalara başlandı. AFAD tarafından temin edilen araçlarla Kahramanmaraş’a getirilen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi, kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan konteynerlere yerleştiriliyor.



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