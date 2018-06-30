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30 Haziran 2018 16:04

Dağda 3 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta dağda 3 gündür mahsur kalan keçi Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü (KADAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Dağda 3 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

30 Haziran 2018 16:04


Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi Karakütük mevkisinde Nurettin Karakoyun’ya ait keçi kayboldu. Keçinin Konur Dağı’ndaki kayalıklarda mahsur kaldığını tespit eden Nurettin Karakoyun, KADAK ekibinden yardım istedi.


Zorlu dağ yollarının aşılmasının ardından keçinin bulunduğu bölgeye halat yardımıyla inen ekipler, 3 gün aç ve susuz kalan keçiyi 4 saat süren çalışmanın ardından kurtararak sahibine teslim etti.


KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, keçi kurtarma operasyonunun kazasız belasız tamamlandığını ifade ederek, "Dört saat süren operasyonla keçiyi üç günlük esaretinden kurtardık. Bu operasyonda görev alan ekip arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen büyükşehir belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Keçi sahibi Nurettin Karakoyun da keçisini kurtaran ekibe teşekkür etti.




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