Defineciler suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesinde define bulmak maksadıyla kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, yaptığı operasyonda 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan teçhizatlara el koyan jandarma, C.A., G.Ö., A.B., S.A., Y.A. ve H.T hakkında işlem başlattı.

Ayrıca operasyon kapsamında Çağlayancerit ilçesinde yapılan kaçak kazıyla ilgili M.D., A.Ş., İ.G. ve S.G., gözaltına alındı.