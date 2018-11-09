İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Defineciler suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesinde define bulmak maksadıyla kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, yaptığı operasyonda 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan teçhizatlara el koyan jandarma, C.A., G.Ö., A.B., S.A., Y.A. ve H.T hakkında işlem başlattı.


Ayrıca operasyon kapsamında Çağlayancerit ilçesinde yapılan kaçak kazıyla ilgili M.D., A.Ş., İ.G. ve S.G., gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.