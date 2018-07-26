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26 Temmuz 2018 14:48

Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

26 Temmuz 2018 14:48


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Tatlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, İsmail K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil, taklalar atarak dereye düştü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsmail K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile deredeki araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Dereye uçan araç, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.




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