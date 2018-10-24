Türkiye'nin en lezzetli ve dayanıklı elmalarının yetiştiği Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde süren hasat esnasında toplanan dev elmalar görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı 500 gramın üzerindeki elmalar, Arap ülkelerindeki tüketicilerin sofralarını süslüyor.

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde iklimin de etkisiyle Türkiye'nin en dayanıklı ve lezzetli elmaları yetişiyor. Bölgenin rakımı ve özellikle de hasattan 15-20 gün önceki gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları, Çardak elmasının kendine has tat ve rengini almasını sağlıyor. Kış aylarında dayanıklılığı diğer çeşitlere göre daha fazla olan Çardak elmasının bu özelliğini bilen tüccarlar, aylar öncesinde üretici ile pazarlığını yapıyor ve yetişmesini bekliyor. Çok sayıda üreticinin geçim kaynağı olan elmanın hasadı ise başladı. Her yıl yaklaşık 20-25 bin ton elma elde edilen Çardak, Ericek, Korkmaz, Fındık ve Kamışçık yöresindeki yetiştiriciler, bin bir emek verdikleri elmaları toplamak için bahçelerinde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Dallardan tek tek toplanan ve büyüklüğü ile kalitesine göre sınıflandırılan elmalar, kasalandıktan sonra kamyonlara doldurularak özellikle Adana, Hatay, Mersin ve İskenderun gibi illere gönderiliyor. Elmalar, yurt içi pazarın yanı sıra, Irak, Ürdün, Yemen ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

İrili ufaklı çok sayıda bahçenin bulunduğu bölgede ağırlıklı olarak birkaç çeşit elma yetişiyor. Tüccarların en çok tercih ettiği elmalar ise ağırlıkları ve büyüklükleri ile diğerlerinden ayrılan dev elmalar. Normal bir elmanın ağırlığı 150 gram dolaylarında gelirken özellikle fidan olarak tabir edilen ağaçlarda yetişen elmalar, 600 grama kadar büyüyebiliyor. Bu elmalar, bahçelerden özenle toplandıktan sonra ayrı ayrı kasalanıp Ortadoğu ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Başka bir gelir kaynakları olmadığını ve tüm umutlarını 6-7 ay gözleri gibi baktıkları elmaya bağladıklarını kaydeden yetiştiriciler, “Elma, en önemli gelir kaynağımız. Buranın mevsim ve rakım özellikleri elmayı daha lezzetli ve dayanıklı yapıyor. Tüccarlar da bu özelliğini göz önüne alarak Çardak elmasını tercih ediyor. Tabi, elma yetiştiriciliği diğer ürünlerde olduğu gibi tamamen doğa şartlarına bağlı. Don ve dolu, elmadaki tehlikelerin başında geliyor. Zor ve zahmetli bir sezonu geride bırakıp hasada başladık. Emeğimizin karşılığını alma umudundayız. Bu ay içerisinde hasat biter” ifadelerini kullandı.