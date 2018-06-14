Dev şişme oyun alanında çocukluklarını yaşadılar

AVM’nin açık otoparkına kurulan dev şişme oyun alanında gönüllerince eğlenen çocuklar, unutamayacakları çocukluk anılarını yaşarken, onların bu mutluluğuna tanık olan aileleri, cep telefonları ile görüntüleyerek, keyifle izlediler.

Çocuklar, 500 metrekare alana kurulan kaydırak, zıp zıp ve dev şişme oyun parkurundaki oyuncaklarla eğlenmenin yanı sıra paylaşmanın ve yeni arkadaşlar edinmenin sevincini yaşadılar.

4-14 yaş arası küçük ziyaretçilerin ücretsiz olarak katıldığı ve her gün 16.30 ile 23.00 arasında gerçekleşen festival, 14 Haziran Perşembe günü 23.00’da sona erecek.