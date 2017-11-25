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25 Kasım 2017 21:16

Direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 2 yaralı

25 Kasım 2017 21:16


Edinilen bilgiye göre, Ömer Külek yönetimindeki 46 HA 716 plakalı otomobiliyle Doğukent Mahallesi’nde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil paramparça olurken sürücü ve yanında bulunan Ahmet Gök yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Ömer Külek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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