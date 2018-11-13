Doğada aç kalan hayvanlara yemlik

Kahramanmaraş'ta bir hayvan sever, kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren hayvanlar aç kalmasın diye ağaç dallarına yemlik bıraktı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Uludağ, Ahır Dağı'nda yer alan bağ evindeki ağaçlara suluk ve yemlik yerleştirdi. Soğuk kış günlerinde özellikle kuşlar için hazırladığı yemliklere buğday kırıkları, darı taneleri ve kuru ekmek parçaları bırakırken, her ağacın dalına bıraktığı yemliklerin bazısında ise suluklar da bulunuyor.

Doğada bulunan hayvanlara soğuk kış günlerinde yardım ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Uludağ, “Bu meyvelik bahçemin içinde doğal bir yaşam var. Etraftaki meyve ağaçlarının üzerlerine çevreden topladığım su şişelerini keserek ağaçlara astım. Artık kış mevsimine girdik ve havalar soğudu. Ağaçlara astığım şişelerin içine su ve yem bırakıyorum. Doğal yaşam alanlarında bulunan hayvanlar bunlardan yiyor ve ben de mutlu oluyorum. Özellikle insanların bıraktığı bayat ekmek ve değirmenlerde bulunan buğday ve mısır kırıklarını toplayıp buradaki yemliklere koyuyorum. Bu durum kış boyunca bu şekilde devam ediyor. İnsanların doğada yaşayan hayvanlar için bu ve buna benzer önlem almalarını hayvanları düşünmelerini istiyorum” diye konuştu.