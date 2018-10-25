Doğan sürücüleri uyardı

Doğan, trafik cezalarının artırıldığını hatırlatarak, ‘spin' ya da ‘drift' diye nitelendirilen el freni çekilmesi ya da başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren ya da kendi etrafında döndürenlere 5 bin ile 10 lira arasında ceza uygulanacağını vurguladı. Doğan, “Yol kenarlarında karayollarının denetimlerine ceza yetkisi getirildi. Özellikle çakar lamba dediğimiz hem ses hem de ışıklı ikazları kullanan sürücülere 108 lira cezası vardı bu bin 2 liraya çıkarıldı. Tek yönlü yollarda ters yönlerde araç kullanan sürücüye bin 2 lira ceza getirildi. Makas atan sürücülere de yine bin 2 lira cezai müeyyide getirildi. Kırmızı ışıkta geçenler 235 lira olarak cezalandırıldı. Yalnız bir yıl içinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yapanların 30 gün, 2'ci 3 defada 45 gün, 3'üncü 3 defada ise 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınıyor. Aynı yıl içinde 1 veya 2 kez sürücü belgesi alınan sürücüyü önce psiko teknik ardından psikiyatri muayeneye sevk ediliyor. Yine kanunun 60'ıncı maddesinde drift atanlara ise 5 bin lira cezası oldu. Aynı zamanda drift atanların sürücü belgesi 60 gün ve araçta 60 gün trafikten kaldırılıyor. Yaya geçitlerine yaklaşan sürücüler hızları azaltmak zorundaydı. Buna uymayanların cezası 235 liraydı bu ceza 488 liraya çıktı. Yani yaya geçitlerine gelen sürücülerin cezası ise arttı. İl merkezimizde 400 mobese kamerasıyla sürücüler denetleniyor" dedi.