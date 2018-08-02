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02 Ağustos 2018 15:56

Domuz zannettikleri akrabalarını öldürdü

Kahramanmaraş’ta 2 kişi iddiaya göre domuz zannettikleri akrabalarını tüfekle öldürdü.

Domuz zannettikleri akrabalarını öldürdü

02 Ağustos 2018 15:56


Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 gün önce gece geç saatlerde arazide çalışan eniştelerine yardım amaçlı giden Serkan Ş. ve Fatih A., çalılıkların arasından bir ses duydu. Serkan. Ş ve Fatih. A., ellerindeki tüfekle çalılıklara doğru ateş etti. Çalılıkların arkasında vurulan yaralının domuz değil, Fatih A.’nın dayısı, Serkan Ş.’nin eniştesi Tuncay A. olduğu anlaşıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Tuncay A. (40) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Serkan Ş. ve Fatih A. jandarma tarafından gözaltına alındı.




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