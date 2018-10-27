Dr. Adil: "Kahramanmaraş'ta İslam dünyası buluşması yapılmalı”

Muhammed El Adil, Kahramanmaraş'ta yakın bir zamanda İslam dünyası buluşmasının yapılmasını istedi.

Eshab-ı Kehf Başarı Ödülleri için Kahramanmaraş'a gelen Tunuslu Türk asıllı Dr. Muhammed El Adil, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra inanç turizminin de gelişmesi gerektiğini söyledi. İslam ülkelerindeki iş adamlarının Kahramanmaraş'a gelip yatırım yapmalarını isteyen Dr. Adil, kentte İslam ülkelerinden katılımcıların olduğu dünya çapında bir programın düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Dr. Muhammed El Adil, "Kahramanmaraş'a daha fazla turisti nasıl getirebiliriz? Kahramanmaraş'ı İslam dünyasına nasıl taşıyabiliriz? Bunun gibi birkaç fikrimiz var. Bu ziyaretimde kentte bulunan kurumlar ile çeşitli istişarelerde de bulunduk. Temennim Kahramanmaraş'ta yakın bir zamanda İslam dünyası buluşması düzenlemek. O İslam ülkelerinden yatırımcılar, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarını davet etmek ve güzel bir organizasyon yapmak istiyorum. Çünkü bu şehirde üretilen malların daha fazla ihracat yapılması gerekir. Çok güzel bir şehir, hem termal turizmi var, hem de tarih turizmi var. Bu güzellikleri İslam ülkelerinden turistler keşfetsinler gelsinler keşfetsinler” dedi.