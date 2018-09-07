Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu İlçesi Ulu Cami meydanında stant açılarak vatandaşların sağlık taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, tüm vatandaşların belirli zamanlarda sağlık taraması yaptırmalarını istedi. Hedeflerinin, insanların aile hekimlerinde check-up yapılmasını hızlandırmak olduğunu söylen Dr. Öksüz, kurulan standartlarda 1 gün içinde yaklaşık 700 kişinin sağlık taramasından geçtiğini söyledi. Öksüz, “Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Check-up programları yapıyoruz. Stres ve hareketsiz yaşama bağlı olarak ve diğer beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak kanser, şeker gibi solunum sistemi hastalıkları artmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ise azalmaktadır. Hastalık yükü değişiyor ve bu yük değişirken şeker ve kanser hatalığına karşı önlem alıyoruz. Onun için bu hafta ve bundan sonra da vatandaşlarımızın tüm aile hekimlerine müracat etmesi konusunda çağrı yapıyoruz. Lütfen aile hekimlerine gitsinler orada çekilen bir grafik ve alınan bir tüp kan ile şeker hastalığı olup olmadığı veya başka farklı çeşit hastalığına yatkınlığı olup olmadığını öğrensinler. Vatandaşlarımız vücutlarından gelen sinyalleri dikkate alsınlar, sinyaller doğrultusunda aile hakimlerine başvursunlar ve tarama programından geçsinler. Burası 1 gün açık kalacak, sadece görsellik açısından açıldı ama 700 hasta başvuruda bulundu. Esas amacımız aile hekimlerinde Check-up programını devam ettirmek” diye konuştu.