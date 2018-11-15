Drift yaparken şehir polis kameralarına yakalandılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde araçlarıyla kırmızı ışıkta geçtikten sonra aynı anda ‘drift' yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri şehir polis kameralarınca tespit edilen 2 sürücüden 1'ine değişen trafik kanunu kapsamında 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Plaka takılı olmayan diğer araç ise polis tarafından tüm ilçede aranıyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetlemelerinde kural ihlali yapan sürücülere yeni miktarlar üzerinden cezai işlem uygulamaya başladı. Rutin yol kontrollerinin yanı sıra ilçedeki şehir polis kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kavşakta, 2 sürücünün araçlarıyla kırmızı ışıkta geçtikten sonra drift yaptığını belirledi. 2 sürücü, şehir polis kameralarının kendilerini görüntülemesine aldırış etmeden, akan trafikte aynı anda drift yaparak şehir merkezi istikametine gittiğinin tespit edilmesi üzerine devriye gezen trafik polislerine bilgi aktarıldı.

Trafik polisleri, görüntülere yansıyan plakadan yola çıkarak drift yapan araçlardan birini yakaladı. Adı açıklanmayan araç sürücüsüne 5 bin 10 TL para cezası uygulandı. Araç, 60 gün trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Kırmızı ışık ihlalinden dolayı da ayrıca para cezası kesildi.

Trafik polisleri, üzerinde plaka takılı olmayan diğer aracı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki aynı model ve renkteki araçları kontrol eden polis ekipleri, bulunması halinde aynı cezai işlemleri o sürücüye de uygulayacak.