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Düğün dönüşü kazada ölen baba-oğul yan yana defnedildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba-oğul yan yana defnedildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba-oğul yan yana defnedildi.


Akrabalarının düğün töreni için Göksun ilçesine giden ve dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi bugün toprağa verildi.


Kazada ölenlerden Fadime Kacur'un cenazesi öğle namazını müteakip defnedilirken, yeğeni İsa Kacur (18) ile kardeşi Yusuf Kacur'un (44) cenazesi Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey Mahallesi Osmanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

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