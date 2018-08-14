Düğün magandaları gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre; 11 Ağustos günü Göksun ilçesine bağlı Kavşut Mahallesi’nde, K.S.’nin (16) katıldığı düğün töreni esnasında üzerindeki tabanca ile havaya rastgele ateş etmesi sonucu alanda bulunan B.B.(44) karın boşluğundan yaralandı.

12 Ağustos günü Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’nde yapılan düğün töreninde ise M.A. (36) kendisine ait tabanca ile hava ateş etmek istediği esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düğünlerde kullanılan her iki tabancaya el konulurken, gözaltına alınan K.S. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.