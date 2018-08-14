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14 Ağustos 2018 12:51

Düğün magandaları gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta çeşitli tarihlerde düğünlerde havaya rastgele ateş eden 2 kişi gözaltına alındı.

Düğün magandaları gözaltına alındı

14 Ağustos 2018 12:51


Alınan bilgiye göre; 11 Ağustos günü Göksun ilçesine bağlı Kavşut Mahallesi’nde, K.S.’nin (16) katıldığı düğün töreni esnasında üzerindeki tabanca ile havaya rastgele ateş etmesi sonucu alanda bulunan B.B.(44) karın boşluğundan yaralandı.


12 Ağustos günü Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’nde yapılan düğün töreninde ise M.A. (36) kendisine ait tabanca ile hava ateş etmek istediği esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Düğünlerde kullanılan her iki tabancaya el konulurken, gözaltına alınan K.S. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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