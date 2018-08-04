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04 Ağustos 2018 10:29

Düğün magandası, damadın akrabasını yaraladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir düğünde kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşun damadın akrabasını boynundan yaraladı.

Düğün magandası, damadın akrabasını yaraladı

04 Ağustos 2018 10:29


Olay, Balıkçıl Mahallesi’nde dün akşam saatlerindeki bir düğün töreninde yaşandı. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşun, 36 yaşındaki F.M.’ye isabet etti. Boynundan yaralanan ve kanlar içerisinde kalan F.M., törendekilerin bakışları arasında yere yığıldı. Hemen Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan F.M.’ye ilk müdahale burada yapıldı. Oldukça fazla kan kaybeden F.M. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yaralının yakınları ve mahalle sakinleri, olayın ardından Elbistan Devlet Hastanesine akın etti.


Damadın akrabası olduğu öğrenilen F.M.’nin yaralanmasına neden olan silahın kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için jandarma tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.




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