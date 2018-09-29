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Düğünde amcalarını bıçaklayan 2 yeğen tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düğün töreni sırasında çıkan kavgada amcasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi bıçaklayan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düğün töreni sırasında çıkan kavgada amcasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi bıçaklayan 2 kişi tutuklandı.


27 Eylül'de Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan düğün salonu önünde meydana gelen kavgada Osman A., Yasin A., Fatih T. ve Mehmet Can P. bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın şüphelilerinin ağır yaralı Osman A'nın yeğenleri olduğunu tespit eden polis, Fedakar A., Cengiz A ile Cemil A.'yı gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerden Fedakar A, serbest bırakılırken, Cengiz A ve Cemil A, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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