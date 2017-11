Dulkadiroğlu Belediyesi gazilerden de ruhsat ücreti almayacak

Belediye Başkanı Necati Okay, düzenlediği basın toplantısında, Dulkadiroğlu Belediye Meclisi kararıyla daha önce şehit yakınları için uygulanan iş yeri açma muafiyetini gaziler için de uygulamaya başladıklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilere gerekli değeri her platformda verdiklerini kaydeden Başkan Okay, “Milletimizin birliği ve dirliği uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan gazilerimizin her zaman yanındayız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerimize yönelik birçok çalışma yaptık. Geçtiğimiz kurban bayramında bölgemizde bulun tüm şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi tek tek ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu en net şekilde ortaya koyduk. Şehit yakınlarımızda olduğu gibi gazilerimizi de iş yeri açma ücretinden muaf tutuyoruz. Bugün değerli gazimizin ruhsat başvurusunu inceleyerek ücretsiz olarak kendisine ruhsatını takdim edeceğiz. Ben gazimize bu vatana yapmış olduğu fedakarlıktan ötürü ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar için ne yapsak azdır. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalar onların mutlu olmasına ve hak ettikleri değeri görmesine katkı sağlar” dedi.

Başkan Okay, daha sonra ilk ruhsat başvurusu yapan terör gazisi Ahmet Erşan’a iş yeri açma ruhsatını teslim etti.