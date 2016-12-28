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28 Aralık 2016 17:15

Dulkadiroğlu Belediyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesiyle proje ortaklığı protokolü imzaladı

Dulkadiroğlu Belediyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesiyle proje ortaklığı protokolü imzaladı

28 Aralık 2016 17:15

Dulkadiroğlu Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında eğitim, araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, bilgi alışverişi, danışmanlık ve araştırma amaçlı hizmetler konusunda proje ortaklığı protokolü, Dulkadiroğlu Belediyesi ek hizmet binası toplantı salonunda yapılan törenle imzalandı.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın da katıldığı protokol töreni öncesinde bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projenin ilçesi için çok önemli olduğunu dile getirdi.
İlçesini birçok alanda önemli seviyelere taşıdığını hatırlatan Başkan Okay, daha fazlası için bu gibi ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu aktardı. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilgi birikiminden ve enerjisinden faydalanacaklarını aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Yaklaşık iki buçuk yıldır hizmet veriyoruz ve ilçemizi birçok konuda önemli yerlere getirdik. Ancak bizim sınırlı kaynaklarımız ve sınırlı zamanımız var. Bundan sonra geleneksel yöntemlerle bu kaynakları çok optimum şekilde kullanma imkanımız yok. Dolayısıyla bu kaynakların kullanımıyla alakalı bölgemizdeki etkin üniversitelerden, sanayicilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve belediyelerle yakın diyalogu bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilgi birikiminden ve deneyiminden Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bizlerde yararlanmak istiyoruz. Bugün bu birlikteliği bir protokole bağlamak için bir araya geldik. Bizim hedeflerimiz büyük, bu büyük hedefleri kısa zamanda aşabilmek için bilimsel yol ve yöntemlere ihtiyacımız var. Kaynak kullanımıyla ilgili, personel eğitimiyle ilgili ve zaman kullanımıyla alakalı bilimsel verilere ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki arkadaşlarımızdan alacağız. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bize yol gösterecekler. Ben bu protokolün ilçemize hayırlı olacağını düşünüyorum."
Başkan Okay’ın ardından konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Araştırma ve Geliştirme (ARGE) konusunda Dulkadiroğlu Belediyesi’ne çok büyük faydalar sağlayacaktır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgemizin ilk vakıf üniversitesidir. Yenilikçi ve girişimci bir üniversiteyiz. Bu yönümüzle ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Üniversitelerin en önemli görevi çok iyi bir eğitim öğretim yapmaktır. Ancak bunun yanında araştırma ve geliştirme de yapmak zorundayız. Aynı zamanda sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekiyor. Yanı topluma fayda sağlayan, toplumun yararına olan şeyleri üretmemiz gerekiyor. Bunlardan biri eksik olduğunda yetersiz kalmış oluyorsunuz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak belediyelerle çok iyi iş birlikleri yapmaya başladık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehit Kamil ve Şahinbey Belediyeleriyle özel ve verimli ortaklıklar kurduk. Ben bu konuda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı tebrik ediyorum. Vizyonel bir projeyi hayata geçiriyor. Ciddi bir birikimimiz var. Bu birikimi Dulkadiroğlu’nun emrine sunmaya geldik. Bizim de buradan öğreneceğimiz şeyler var. Stratejik partnerimiz olan Dulkadiroğlu Belediyesi ile birlikte çok önemli yerlere geleceğimizi düşünüyorum."
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak’da bir konuşma yaparak bu güzel ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin önemine değinen Dilipak, “Dulkadiroğlu’nun gelişimi ve projelerin marka şehri oluşturması bakımından bu ortaklığın ayrı bir öneme sahiptir” dedi.



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