Dulkadiroğlu Belediyesi Osmanlı geleneğini sürdürüyor

Doğukent Cami’nde dördüncü kez gerçekleştirilen bayram kahvaltısına çok sayıda vatandaş katıldı. Osmanlı döneminde uygulanan ve birlik ve beraberliğin simgelerinden olan bayram kahvaltılarını yeniden canlandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, bu yılda kahvaltı sofrasını kurdu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi ve kültürel değerlere her anlamda sahip çıktıklarının altını çizdi. Başkan Okay, Osmanlı geleneği olan bayram kahvaltılarının yeniden canlandırdıklarını ve her yıl düzenli olarak yaptıklarını aktardı.

Bu anlamda Kahramanmaraş’ta bir çok ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Okay, "Tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkan bir ilçeyiz. Bu yönümüzü en iyi şekilde değerlendirerek tarihi değerlerimizi yeniden canlandırıyoruz. Bu kapsamda unutulan ve kaybolan bir çok değerimizi yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. Osmanlı geleneği olan bayram kahvaltıları da unutulan değerlerimiz arasındaydı. Ancak göreve başladığımızda bu kültürel değerimizi yeniden çıkarmak için çalışma yaptık. Kahramanmaraş’ta ilk defa bayram kahvaltısı uygulamasını yeniden başlattık ve bundan sonraki süreçte de devam ettireceğimizi belirtmek istiyorum. Birliğimizin ve dirliğimizin güçlendiği bu güzel günlerde bir arada olmamıza bu güzel etkinlikler vesile oluyor. Tarihe her anlamda olağanüstü damga vurmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun bir çok kadim değeri var. Biz bunlara sahip çıkmak için uğraş veriyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak tarihimize ve kültürümüze her alanda sahip çıkacağız. İlçemizi bu değerler üzerine inşa edeceğiz ve yeni nesillere de bunu en iyi şekilde aktaracağız. Ben bu güzel organizasyona katılan değerli misafirlerimize teşekkür ediyor ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Osmanlı geleneği olan bayram kahvaltısına katılan vatandaşlar da Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.