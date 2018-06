Dulkadiroğlu Belediyesinden geleneksel iftar programı

Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, geleneksel etkinlikleriyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen tarihi Kapalı Çarşı iftarı, çarşı esnafı ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi. İftar programında konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Okay, "Dulkadiroğlu ilçesi olarak büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak da bu ailenin hizmetinde olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Ben, bizim bu muhabbetimize karşılık sevgisiyle bizleri karşılayan kapalı çarşı esnafına çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz manevi atmosfer içinde bizleri yalnız bırakmayan" diye konuştu.

İftar programına Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan, milletvekilleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve çarşı esnafı katıldı.