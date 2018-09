Dulkadiroğlu Boyalı Güreş Turnuvası

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Bertiz Boyalı Mahallesi'nde düzenlediği geleneksel güreş turnuvasının bu yıl 20'incisi gerçekleştirildi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya 6 ilden toplam 500 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölgesinin zenginliklerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma adına gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Başkan Okay, Bertiz güreşlerinin önemine değindi.

Boyalı'ya yaptıkları güreş tesisini hatırlatan Başkan Okay, yapılan reklamlarla bu yıl güreşlere daha büyük bir ilginin olduğunu kaydetti. Bu ilgi neticesinde tesisin yetersiz kaldığını dile getiren Başkan Okay, gelecek yıl daha geniş ve daha kapsamlı bir tesisi bölgeye kazandıracaklarını anlattı. Başkan Okay, “Bölgemizde yapılan en kapsamlı güreş turnuvalarından bir tanesi de Bertiz Boyalı güreşleridir. Bu özel turnuvaya gösterilen ilgi bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu özel turnuvayı geliştirerek devam ettireceğiz. Kıran kırana geçen bu mücadeleler katılımcıları son derece memnun etmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da güzel olacaktır. Ben bu özel ve anlamlı turnuvaya takılan herkese teşekkür ediyorum.”

Turnuvanın güreş ağalığına TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç seçildi.