Dulkadiroğlu - Çağlayanerit yolunun 16 kilometresi tamam

Güvenç, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Şengül, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki ile yaptığı toplantıda, Dulkadiroğlu-Çağlayancerit arasındaki mevcut yolun iyileştirilmesinin bu güzergahta bulunan mahallelerin ulaşım standardını yükselteceğini belirterek, "Bu konuda uzun zamandır çalışıyoruz. Yaptığımız ulaşım çalıştaylarında da belediye başkanlarımız konuyu gerek bakanımıza gerekse de bölge müdürümüze iletmişlerdi. Açıkçası son seçim çalışmalarında bölge halkımız bu güzergahın iyileştirilmesi konusunda bizden talepte bulundular. Bu konuda bizleri bilgilendiren ve vatandaşımızın bu hizmetinin takipçisi olan belediye başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin takipçisi olacağız ve inşallah ilk bölümün çalışmalarını yaptıracağız" dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise en önemli seçim vaatleri arasında yer alan Dulkadiroğlu-Çağlayancerit-Gölbaşı yolu projesinin takipçisi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Üzerinde uzun zamandır çalışmalar yaptığımız ve ısrarcısı olduğumuz Dulkadiroğlu-Çağlayancerit-Gölbaşı yolu projesinin bittiğini ve ihale edecek aşamaya geldiğini memnuniyetle gördük. İnşallah onun üzerindeki birkaç revizeyi de Beşenli’den, Oruçpınar üzerinden Bozlar’a artı bir bağlantıyla Gölbaşı’dan Kahramanmaraş’a kısa mesafeden ulaşımın sağlanacağını belirtmek istiyorum. İlk etap olan Mado kavşağıyla Ayvalı Barajı arasında bulunan 16 kilometrenin en kısa sürede ihale edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız."