Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi açıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgenin en büyük gençlik merkezini düzenlenen törenle hizmete açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bu gençlik merkezleri örnek gençler yetiştirecek, gençlerimizin geleceğini teminat altına alacak” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, en önemli seçim vaatlerinden biri olan Kahramanmaraş'ın en büyük gençlik merkezi projesini tamamlayarak hizmete açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katıldığı açılış geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ünal, AK belediyecilik anlayışıyla inşa edilen bu gibi gençlik merkezlerinin örnek gençler yetiştireceğini söyledi. 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayip Olçok'ı örnek gösteren Ünal, Dulkadiroğlu Belediyesinin hizmete sunduğu gençlik merkezinin yeni Abdullah Tayip Olçoklar yetiştireceğini dile getirdi. Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İktidarımız döneminde ortaya koyduğumuz tüm projelerde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önceliğimize aldık. 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayip Olçok örnek bir gençtir. Biz bu gibi tesislerde böyle örnek gençler yetiştireceğiz. AK belediyecilik anlayışının dünyada bir benzeri yoktur. Bizim belediyecilik anlayışımız gençlik merkezleri, sığınma evleri, kurs merkezleri ve sosyal tesisler yapmaktır. Tüm bu hizmetler aşkla yapılır. Biz bu aziz millete Ferhat gibi sevdalıyız. Bu millet için dağları deleriz. Gece yastığa başımızı koyduğumuz zaman bu hizmetleri hayal ediyoruz. Gençlik merkezleri, okullar, sosyal tesisler yapmayı hayal ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediyecilikte yeni bir döneme geçiyoruz. Şehirlerimizin artık alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bundan sonraki süreçte gençlik merkezleri, bilgi evleri, kültür ve sanat atölyeleri inşa edeceğiz. Ben bu güzel tesisi inşa eden belediye başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Sözümüzü yerine getirdik”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, verdiği sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi. Seçim sürecinde gençliğe yönelik en önemli vaatleri arasında yer alan gençlik merkezini tamamlayarak hizmete açtıklarını aktaran Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimize yönelik çok önemli hizmetler yaptık. Bu hizmetlerimiz arasında en önemli ve seçim vaadimiz olan bu gençlik merkezini hizmete açmanın gururunu yaşıyorum. Çok geniş bir alana sahip olan bu gençlik merkezimiz şehrimizin en büyüğü olma özelliği taşıyor. Gençlerimiz burada geleceğin teminatı olarak yetişecek. Ben programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Okay'ın ardından bir selamlama konuşması yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da bu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe verdikleri önemi hatırlatan Başkan Erkoç, tüm belediyelerle iş birliği içerisinde Kahramanmaraş'ın kalkınması ve gelişmesi adına çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek gençlik merkezi gezildi ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hazırlanan aşure katılımcılara ikram edildi. Açılışa 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.