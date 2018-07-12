Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:36

Dulkadiroğlu ilçesi 10 bin öğrenciye gezdirildi

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 10 bin öğrenci ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkanı buldu.

Dulkadiroğlu ilçesi 10 bin öğrenciye gezdirildi

12 Temmuz 2018 16:36


Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında toplamda 10 bin öğrenci Dulkadiroğlu Belediyesi turizm tur otobüsü ile ilçeye taşındı.


Özellikle tatil imkanı bulunmayan öğrencilerin karne hediyesi olarak planlanan proje, ilçenin öğrencilere en iyi şekilde tanıtılmasını sağladı.


Kahramanmaraş Müzesi, Mutfak Müzesi, Tarihi Konaklar, Dulkadiroğlu Belediyesi Mesire Alanı ve sinema programıyla gerçekleştirilen geziden öğrencilerde son derece memnun ayrıldı.


Tarihi değerlerin daha iyi tanıtıldığını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve kültürel amaçlı bu organizasyona ortak olduk. Bu projeye bizzat katılarak öğrencilerimizin memnuniyetini tecrübe ettik. Öğrenci kardeşlerimiz bu tür projelerle tarihini daha iyi öğreniyor. Müzeleri gezerek tarih ile ilgili bilgiler alıyor. Bu alanlarla öğrencilerimizi buluşturmaktan çok memnunuz. Bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç