Dulkadiroğlu ilçesi 10 bin öğrenciye gezdirildi

Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında toplamda 10 bin öğrenci Dulkadiroğlu Belediyesi turizm tur otobüsü ile ilçeye taşındı.

Özellikle tatil imkanı bulunmayan öğrencilerin karne hediyesi olarak planlanan proje, ilçenin öğrencilere en iyi şekilde tanıtılmasını sağladı.

Kahramanmaraş Müzesi, Mutfak Müzesi, Tarihi Konaklar, Dulkadiroğlu Belediyesi Mesire Alanı ve sinema programıyla gerçekleştirilen geziden öğrencilerde son derece memnun ayrıldı.

Tarihi değerlerin daha iyi tanıtıldığını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve kültürel amaçlı bu organizasyona ortak olduk. Bu projeye bizzat katılarak öğrencilerimizin memnuniyetini tecrübe ettik. Öğrenci kardeşlerimiz bu tür projelerle tarihini daha iyi öğreniyor. Müzeleri gezerek tarih ile ilgili bilgiler alıyor. Bu alanlarla öğrencilerimizi buluşturmaktan çok memnunuz. Bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.