Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 17:37

Dulkadiroğlu’na uydu kent

Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde başlatılan Yeni Kent Toplu Konut projesinin tanıtımı yapıldı.

Dulkadiroğlu’na uydu kent

19 Haziran 2017 17:37

Belediye Başkanı Necati Okay, projenin bölgeye değer katacağını söyledi.


Projenin detaylı bilgilerini basın mensuplarıyla paylaşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ilk toplu konut projemiz olan Yeni Kent Konut projemizi hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ta her açıdan ilkleri barındıracak olan bu projemiz tam anlamıyla bir uydu kent projesidir. Bölgemizin doğuya doğru gelişimine de ayrıca katkı sağlayacak projemizin resmi olarak kayıtlarına başladık" dedi.


Bölgedeki konut ihtiyacını gidermek ve model toplu konut projelerini ortaya çıkarmak açısından da bu projenin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Okay, şunları kaydetti:


"Projemiz 1404 konuttan oluşmaktadır. Şehrimizin doğu bölümünde bulunan Ayvalı Su Arıtma Tesisinin biraz üzerinde hakim bir tepede projemiz yükselecek. Projemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ailelerin ihtiyaçlarına göre tam bir konut olarak dizayn edilmesidir. Daireler brüt 140 metrekare olarak belirlendi. Bu bir ailenin yaşam alanını oluşturmak için yeterli bir alan diye düşünüyorum. Yine orta düzey bir aile kira öder gibi bu evlere sahip olabilecek. Dairelerimiz 75.000 TL’den başlayarak 115.000 TL’ye kadar çıkan fiyatlarda olacak. Yani ortalama fiyat 90.000 TL olacak. Anlaşmalı katılım bankalarına vatandaşlarımız yönlendirilecek ve bir ev kirası öder gibi vatandaşımızı ev sahibi yapacağız."


Projenin kayıtlarının bugün itibarıyla başladığını belirten Okay, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan kayıt ofisinde detaylı bilgiler verileceğini ve 25 bin lira peşinatla kayıtların yapılacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!