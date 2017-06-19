Dulkadiroğlu’na uydu kent

Belediye Başkanı Necati Okay, projenin bölgeye değer katacağını söyledi.

Projenin detaylı bilgilerini basın mensuplarıyla paylaşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ilk toplu konut projemiz olan Yeni Kent Konut projemizi hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ta her açıdan ilkleri barındıracak olan bu projemiz tam anlamıyla bir uydu kent projesidir. Bölgemizin doğuya doğru gelişimine de ayrıca katkı sağlayacak projemizin resmi olarak kayıtlarına başladık" dedi.

Bölgedeki konut ihtiyacını gidermek ve model toplu konut projelerini ortaya çıkarmak açısından da bu projenin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Okay, şunları kaydetti:

"Projemiz 1404 konuttan oluşmaktadır. Şehrimizin doğu bölümünde bulunan Ayvalı Su Arıtma Tesisinin biraz üzerinde hakim bir tepede projemiz yükselecek. Projemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ailelerin ihtiyaçlarına göre tam bir konut olarak dizayn edilmesidir. Daireler brüt 140 metrekare olarak belirlendi. Bu bir ailenin yaşam alanını oluşturmak için yeterli bir alan diye düşünüyorum. Yine orta düzey bir aile kira öder gibi bu evlere sahip olabilecek. Dairelerimiz 75.000 TL’den başlayarak 115.000 TL’ye kadar çıkan fiyatlarda olacak. Yani ortalama fiyat 90.000 TL olacak. Anlaşmalı katılım bankalarına vatandaşlarımız yönlendirilecek ve bir ev kirası öder gibi vatandaşımızı ev sahibi yapacağız."

Projenin kayıtlarının bugün itibarıyla başladığını belirten Okay, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan kayıt ofisinde detaylı bilgiler verileceğini ve 25 bin lira peşinatla kayıtların yapılacağını sözlerine ekledi.