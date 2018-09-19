Dulkadiroğlu'na yeni pazar yeri

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde kurduğu pazar yeri hizmete girdi.

Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların hizmetine sunulan yeni pazar yerinde incelemede bulundu.

Vatandaşın pazar yerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Yahya Kemal Mahallemize pazar yeri kurduk. Yaklaşık 40 gün önce aktif olarak faaliyete başlayan pazar yerimizden vatandaşımız son derece memnun. Bu memnuniyet bizleri de mutlu etmektedir. Burada esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri oldu. Bu talepleri dikkate alacağız ve gerekli düzenlemeleri yapacağız. Pazar yerinin mahallelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.