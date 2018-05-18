Dulkadiroğlu’nda ekmek israfını önleme çalışmaları

“İsraf etme İnsaf Et’ sloganıyla kamu spotu çeken Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine bayat ekmek kutuları yerleştirdi. Bu kutulardan düzenli olarak ekmekleri toplayan Dulkadiroğlu Belediyesi, toplanan bu ekmekleri hayvan barınaklarına taşıyarak değerlendirdi.

Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayının israfı men ettiğini hatırlatarak, “Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızı israf etmemeleri konusunda uyarma ihtiyacı duyduk. Özellikle ekmek israfı konusunda ekiplerimiz titiz çalışmalar yapmaktalar. Bu çalışmalar Ramazan ayında artarak devam edecek. Yine çevre kirliliği konusunda Ramazan ayında daha hassas çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız da Ramazan ayı boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızın oruç ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmesi için gereken tüm çalışmaları yapacağız” dedi.