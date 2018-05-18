Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:32

Dulkadiroğlu’nda ekmek israfını önleme çalışmaları

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında başlattığı ekmek israfı önleme çalışmaları Ramazan’da da sürüyor.

Dulkadiroğlu’nda ekmek israfını önleme çalışmaları

18 Mayıs 2018 12:32


“İsraf etme İnsaf Et’ sloganıyla kamu spotu çeken Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine bayat ekmek kutuları yerleştirdi. Bu kutulardan düzenli olarak ekmekleri toplayan Dulkadiroğlu Belediyesi, toplanan bu ekmekleri hayvan barınaklarına taşıyarak değerlendirdi.


Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayının israfı men ettiğini hatırlatarak, “Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızı israf etmemeleri konusunda uyarma ihtiyacı duyduk. Özellikle ekmek israfı konusunda ekiplerimiz titiz çalışmalar yapmaktalar. Bu çalışmalar Ramazan ayında artarak devam edecek. Yine çevre kirliliği konusunda Ramazan ayında daha hassas çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız da Ramazan ayı boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızın oruç ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmesi için gereken tüm çalışmaları yapacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç